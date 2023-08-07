Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров

В проблемном районе на время карантина был запрещен ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.