Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Калачинском районе с 5 августа отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписал заместитель начальника главного управления ветеринарии Юрий Захаров.
Очаг заражения нашли в начале декабря прошлого года в селе Репинка на ферме «Ермоловское». Ограничения действовали 8 месяцев.
В проблемном районе на время карантина был запрещен ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.
Карантин по лейкозу КРС в настоящее время действует в Любинском районе. Там очаг заболевания нашли в начале июля на животноводческой ферме в поселке Политотдел.