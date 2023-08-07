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Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров

7 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
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В Калачинском районе Омской области отменили карантин по лейкозу КРС

Ограничения действовали в течении 8 месяцев.

В Калачинском районе с 5 августа отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписал заместитель начальника главного управления ветеринарии Юрий Захаров.

Очаг заражения нашли в начале декабря прошлого года в селе Репинка на ферме «Ермоловское». Ограничения действовали 8 месяцев.

В проблемном районе на время карантина был запрещен ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.

Карантин по лейкозу КРС в настоящее время действует в Любинском районе. Там очаг заболевания нашли в начале июля на животноводческой ферме в поселке Политотдел.

Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров
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#Карантин#Лейкоз#Лейкоз КРС#Управление ветеринарии#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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