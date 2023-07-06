Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:39
В Любинском районе Омской области зарегистрировали случай лейкоза крупного рогатого скота. Очаг заболевания нашли на животноводческой ферме в поселке Политотдел.
С 3 июля на территории эпизоотического очага установили карантин. Советующий приказ подписал начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.
В проблемном районе на время карантина запрещен ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.
Отметим, что на территории поселка Политотдел находится одноименная база отдыха. Но, как рассказали ее сотрудники Городу55, они пока не в курсе сложившейся ситуации и не знают, отразятся ли введенные ограничения на работе комплекса.
Напомним, в июне на территории Большереченского района нашли сразу 5 очагов лейкоза коров. Там также ввели карантин.