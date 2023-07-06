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Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров

6 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Инфекция приводит к опухолям у животных

В Политотделе Омской области выявили случай лейкоза крупного рогатого скота

Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят. Отметим, что на территории поселка Политотдел находится одноименная база отдыха. Но, как рассказали ее сотрудники Городу55, они пока не в курсе сложившейся ситуации и не знают, отразятся ли введенные ограничения на работе комплекса.

В Любинском районе Омской области зарегистрировали случай лейкоза крупного рогатого скота. Очаг заболевания нашли на животноводческой ферме в поселке Политотдел.

С 3 июля на территории эпизоотического очага установили карантин. Советующий приказ подписал начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

В проблемном районе на время карантина запрещен ввоз-вывоз животных, посещение посторонними лицами, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.

Отметим, что на территории поселка Политотдел находится одноименная база отдыха. Но, как рассказали ее сотрудники Городу55, они пока не в курсе сложившейся ситуации и не знают, отразятся ли введенные ограничения на работе комплекса.

Напомним, в июне на территории Большереченского района нашли сразу 5 очагов лейкоза коров. Там также ввели карантин.

В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров
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#Евгений Игишев#Карантин#Ограничения#Омск#Лейкоз#Лейкоз КРС#Общество#Омская область#Любинский район#Полиотдел
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