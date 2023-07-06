Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров

В Политотделе Омской области выявили случай лейкоза крупного рогатого скота

Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят. Отметим, что на территории поселка Политотдел находится одноименная база отдыха. Но, как рассказали ее сотрудники Городу55, они пока не в курсе сложившейся ситуации и не знают, отразятся ли введенные ограничения на работе комплекса.