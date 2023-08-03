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На Красном Пути в Омске восстановили движение троллейбусов после ремонта

3 августа 2023, 06:50
Фото: Город55
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Четыре маршрута пришлось сократить в связи с организацией работ.

Сегодня утром, 3 августа, в Омске по улице Красный Путь на время останавливали движение троллейбусов и пускали транспорт по сокращенным схемам. Дело в том, что на участке от кинотеатра «Маяковский» до телецентра нужно было провести ремонтные работы.

В департаменте транспорта сообщили позже, что троллейбусное движение по Красному пути восстановлено. Транспорт, двигающийся по маршрутам № 2, 4, 7, 16, ходит по привычным схемам.

Ранее Город55 писал о перекрытии дорог на День города. В ближайшие два дня схемы движения транспорта будут изменены в связи с проведением праздничных мероприятий и марафона.

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#Новости#Транспорт#Общество#Омск#Троллейбусы#Ремонт#Дептранс#Алина Ясинская
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