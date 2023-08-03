На Красном Пути в Омске восстановили движение троллейбусов после ремонта

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Published Сегодня, 06:50
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Сегодня утром, 3 августа, в Омске по улице Красный Путь на время останавливали движение троллейбусов и пускали транспорт по сокращенным схемам. Дело в том, что на участке от кинотеатра «Маяковский» до телецентра нужно было провести ремонтные работы.
В департаменте транспорта сообщили позже, что троллейбусное движение по Красному пути восстановлено. Транспорт, двигающийся по маршрутам № 2, 4, 7, 16, ходит по привычным схемам.
Ранее Город55 писал о перекрытии дорог на День города. В ближайшие два дня схемы движения транспорта будут изменены в связи с проведением праздничных мероприятий и марафона.