На Красном Пути в Омске восстановили движение троллейбусов после ремонта

Сегодня утром, 3 августа, в Омске по улице Красный Путь на время останавливали движение троллейбусов и пускали транспорт по сокращенным схемам. Дело в том, что на участке от кинотеатра «Маяковский» до телецентра нужно было провести ремонтные работы.