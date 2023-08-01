Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В связи с проведением праздничных мероприятий движение будет прекращено на ряде городских улиц, пояснили в департаменте общественной безопасности городской администрации:
Администрация также напоминает, что в местах проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта. В течение праздничных дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений и строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.