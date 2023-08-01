Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Изображение материала

Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города

1 августа 2023, 11:52
Фото: 1MI
Иллюстрация
Администрация города опубликовала список улиц, на которых будет перекрыто движение всех видов транспорта.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение будет прекращено на ряде городских улиц, пояснили в департаменте общественной безопасности городской администрации:

  • с 20 часов 3 августа до 15 часов 6 августа улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Спартаковской, Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • с 8 часов 4 августа до 15 часов 6 августа улица Герцена по двум полосам правой стороны движения на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина;
  • с 10 часов до 23 часов 4 августа улица Партизанская на участке от Омской крепости до улицы Ленина, улица Таубе, улица Спартаковская от улицы Партизанской до улицы Голика, улица Петра Некрасова от улицы Партизанской до улицы Голика.
  • с 7 часов до 23 часов 5 августа улица Бударина на участке от улицы К. Либкнехта до улицы Т. К. Щербанева, улица Т. К. Шербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина
  • с 7 часов 5 августа до 15 часов 6 августа улица Красный Путь на участке от улицы Интернациональной до улицы Ивана Алексеева, включая Соборную площадь, улица Ленина на участке от улицы Ивана Алексеева до пересечения с улицами Партизанская и Т. К. Щербанева включая Юбилейный мост до улицы Думская, улица Ивана Алексеева, Банковский переулок, улица Красина, улица Герцена на участке от улицы Интернациональная до площади Победы, улица Партизанская от улицы Таубе до улицы Ленина, улица Спартаковская, улица Тарская на участке от улицы Интернациональной до улицы Спартаковской
  • с 20 часов до 23 часов 5 августа улица Иртышская Набережная на участке от улицы Циолковского до улицы Рождественского, включая Бульвар Победы и улицу Ф. Крылова на участке от улицы В. Иванова до Иртышской набережной; улица Андрианова на участке от улицы Пригородная до улицы Братьев Сазоновых, улицу Пригородная; улица набережная Тухачевского на участке от улицы Кемеровская до моста имени 60-летия Победы, улица Кемеровская на участке от улицы набережная Тухачевского до улицы Волочаевской.

Администрация также напоминает, что в местах проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта. В течение праздничных дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений и строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.

Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#День города#Перекрытие дорог#Дороги#Дорога#Перекрытые дороги#Перекрыто движение#Дорожное движение#Ограничат движение#Движение
Подпишитесь
Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
Сегодня, 10:17
Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Сегодня, 06:39
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
Сегодня, 05:11
Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне
Сегодня, 09:55
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
Сегодня, 08:15
Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов
Сегодня, 03:15