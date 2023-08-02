Готовьте кроссовки. В Омске из-за марафона перекроют улицы на Левом берегу и в центре

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
На ближайших выходных в Омске будут праздновать 307-ю годовщину со дня основания города. Также в это время пройдет Сибирский международный марафон. Для его проведения в областном центре на время введут запрет на движение всех видов транспорта.
С 14 часов 4 августа до 18 часов 5 августа ограничение будет действовать на участках:
С 6 часов до 14 часов 5 августа на участках:
Помимо этого в местах проведения марафона запрещается парковка. Объехать мероприятие можно по проспекту Комарова и улицам Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября, по правой половине дороги от улицы Красный Путь в сторону моста имени 60-летия Победы (при движении с правого берега реки Иртыш в сторону левого берега реки Иртыш), Фрунзе, Интернациональная, Гагарина и проспекту К. Маркса.