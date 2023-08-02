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Готовьте кроссовки. В Омске из-за марафона перекроют улицы на Левом берегу и в центре

2 августа 2023, 06:39
Фото: Город55
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В Омске для проведения марафона перекроют улицы на Левом берегу и в центре

Ограничение будет действовать в течение двух дней.

На ближайших выходных в Омске будут праздновать 307-ю годовщину со дня основания города. Также в это время пройдет Сибирский международный марафон. Для его проведения в областном центре на время введут запрет на движение всех видов транспорта.

С 14 часов 4 августа до 18 часов 5 августа ограничение будет действовать на участках:

  • дублер улицы Лукашевича, на участке от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между многофункциональным спортивным комплексом «G-Drive Арена» и гипермаркетом «Лента».
Фото: пресс-центр администрации Омска

С 6 часов до 14 часов 5 августа на участках:

  • дублер улицы Лукашевича, на участке от улицы Б. Г. Шаронова до улицы Степанца, улица Крупская на участке между улицей Лукашевича и улицей 3-я Островская;
  • дорога в створе улицы 3-я Островская от улицы 3-я Островская до моста имени 60-летия Победы;
  • дорога в створе улицы 3-я Островская от моста имени 60-летия Победы до улицы 3-я Островская;
  • правая половина автодороги от улицы 3-я Енисейская в сторону моста имени 60-летия Победы (при движении участников Марафона с левого берега реки Иртыш в сторону правого берега реки Иртыш), на участке между улицей 3-я Енисейская и улицей Красный Путь;
  • улица Певцова на участке между улицей Фрунзе и улицей Интернациональная;
  • улица Интернациональная, на участке между улицей Певцова и набережной Тухачевского;
  • улица Кемеровская на участке между домами 2а и 2 по улице Кемеровская;
  • улица Ивана Алексеева;
  • улица Ленина на участке от Соборной площади до Ленинградской площади;
  • улица Лермонтова на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца;
  • улица Б. Тито на участке от площади Бухгольца до улицы Ленина;
  • Иртышская набережная;
  • улица 25 лет Октября;
  • улица Шаумяна, на участке от улицы 9-я Ленинская до улицы 12-я Пролетарская;
  • дорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
  • дорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
  • улица Циолковского на участке от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной;
  • улица Ф. Крылова на участке от улицы Серова до Иртышской набережной;
  • улица Рождественского на участке от дома 7 по улице Рождественского до Иртышской набережной;
  • улица Марченко на участке от улицы С. Стальского до улицы 25 лет Октября;
  • улица 9-я Ленинская на участке от улицы С. Стальского до улицы 25 лет Октября;
  • улица 25 лет Октября на участке от улицы Рождественского до улицы 9-я Ленинская;
  • улица Шаумяна.

Помимо этого в местах проведения марафона запрещается парковка. Объехать мероприятие можно по проспекту Комарова и улицам Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября, по правой половине дороги от улицы Красный Путь в сторону моста имени 60-летия Победы (при движении с правого берега реки Иртыш в сторону левого берега реки Иртыш), Фрунзе, Интернациональная, Гагарина и проспекту К. Маркса.

Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сибирский международный марафон#Транспорт#Город
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