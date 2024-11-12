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Троллейбусы

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Ноябрь
В Омске решили возродить 8-й троллейбусный маршрут
12 ноября, 04:50
Октябрь
В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов
На рынке водителей много свободных вакансий. Работникам предлагают довольно высокие зарплаты.
28 октября, 07:38
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
В ноябре по омскому бульвару Архитекторов хотят запустить троллейбусы
25 октября, 12:51
И все-таки троллейбусы: в омскую «Зеленую реку» поедет новый транспорт
25 октября, 06:11
Slava, что ты сделал? Омичи прокомментировали «завандаленный» дизайн троллейбусов
21 октября, 10:45
«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста
20 октября, 13:45
Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра
20 октября, 08:13
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Июль
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
18 июля, 03:52
Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты
После продолжительного дождя омские улицы снова покрылись водой, из-за обилия жидкости троллейбусам № 4 и 67 пришлось сократить свои маршруты.
16 июля, 13:50
Забытое троллейбусное депо, закрытие спортивной секции и НЛО. Омск сегодня
15 июля, 14:54
Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов
15 июля, 08:59
Депо быть. На Левобережье запустили пробный троллейбус для проверки линий
Реконструкцию троллейбусного депо должны закончить до конца 2024 года.
4 июля, 08:51
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
3 июля, 03:58
Июнь
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
28 июня, 03:31
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
25 июня, 07:39
«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»
24 июня, 07:04

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