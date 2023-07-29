Кредитные каникулы. Разбираемся, кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Кредитные каникулы без ограничения срока пришли немного поздно. В правительстве их начали рассматривать еще в 2021 году — сразу после завершения программы ковидных кредитных отсрочек 2020 года. Затем Центральный банк вернулся к этой идее в 2022 году и обещал запустить их в марте 2023 года. Издание «Новые известия» разобралось в плюсах и минусах новых кредитных каникул.
В 2020 году ввели правило, позволяющее людям временно не платить по кредитам без штрафных санкций. Решение приняли из-за того, что многие потеряли работу и доход из-за локдауна, у людей не было возможности выплачивать задолженности. Без такой меры страна столкнулась бы с большим количеством банкротств. Однако это не лучший выход, так как может привести к продаже имущества и испортить кредитную историю в будущем.
В следующий раз кредитные каникулы появились на горизонте 8 марта 2022 года и действовали до 30 сентября 2022 года. Сейчас действуют кредитные каникулы, которые установлены на срок с 1 января по 31 декабря 2023 года. Получить каникулы можно только при соблюдении целого ряда условий.
Так, полная стоимость кредита не должна превышать установленный лимит.
Кроме того, требуется официально подтвердить, что доход в прошлом месяце был как минимум на 30% ниже, чем средний ежемесячный доход в прошлом году. Допустим, в 2022 году ваша средняя зарплата составляла 50 тысяч рублей. Возможность получения кредитных каникул возникает только тогда, когда в июне 2023 года ваш доход упал до 35 тысяч рублей и вы можете это доказать.
По новому закону, подписанному президентом, кредитные каникулы становятся бессрочными, лимиты пересмотрены в сторону повышения, а снижение доходов рассматривается не по одному предыдущему месяцу, а по двум последним месяцам, которые сравниваются со средним доходом за 12 предшествующих месяцев без привязки к году.
Постепенное снижение доходов может сыграть злую шутку с теми, кто хочет на некоторое время избавиться от обязательств.
Теперь кредитные каникулы, в том числе, положены россиянам, проживающим на территориях, где введен режим ЧС. Нововведения начнут действовать с 1 января 2024 года.
При этом об ипотеке в новом законе речи не идет. А поэтому покупателям недвижимости стоит быть аккуратнее с финансами.
Кредитные каникулы не являются освобождением от обязательств или благотворительным актом для малоимущих. Если человек решает взять кредитные каникулы, то платежи переносятся на будущее. Однако, самое главное, что банки продолжают начислять проценты по полной ставке, которая указана в кредитном договоре. То есть, принимая решение о кредитных каникулах, вы фактически увеличиваете сумму переплаты по займу. Важно отметить, что Центральный Банк России не требует от банков предоставлять бесплатные услуги даже тем, кто по объективным причинам оказался в непредвиденной ситуации. За все услуги, включая кредитные каникулы, придется платить.
Льготный период будет предоставляться только на кредиты, которые были оформлены до 1 января 2024 года. Влезть в кредиты по уши в расчете на каникулы после вступления закона в силу никто не даст. Также нельзя оформить каникулы по кредитам, если у вас уже есть оформленные каникулы по другому кредиту. Вам придется выбрать одно из этих условий.
По прогнозам, к концу 2023 года ВВП должен вырасти примерно на 2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика достигла досанкционного уровня. Кроме нефтегазового сектора. Доходы от экспорта нефти в июне 2023 года составили только 11,8 млрд долларов, хотя в июне 2022 года превышали 20 млрд долларов.
Но при этом расходы населения растут быстрее, чем доходы. Центробанк на 1 мая оценивал сумму долгов россиян перед банками в 30,22 трлн рублей. С начала года рост задолженности составил 12,3%. Объем просрочки вырос с 1,08 трлн рублей до 1,11 трлн рублей. За первые три месяца нынешнего года число банкротств в стране выросло на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Получается, что кредитные каникулы — это сейчас такая же вынужденная мера, как и в 2020 году. И бессрочный характер указывает на то, что богатеть россияне в своей массе начнут еще не скоро. В любом случае, на кредитные каникулы лучше не рассчитывать. Срок небольшой, можно не попасть с лимитами, а главное — час расплаты все равно настанет, и отдать денег придется больше, чем вы рассчитывали.