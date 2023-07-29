Кредитные каникулы. Разбираемся, кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

Получается, что кредитные каникулы — это сейчас такая же вынужденная мера, как и в 2020 году. И бессрочный характер указывает на то, что богатеть россияне в своей массе начнут еще не скоро. В любом случае, на кредитные каникулы лучше не рассчитывать. Срок небольшой, можно не попасть с лимитами, а главное — час расплаты все равно настанет, и отдать денег придется больше, чем вы рассчитывали.