Отдых превыше всего. Большинство омичей готовы влезть в кредит ради отпуска

Треть опрошенных (34%) хочет взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, 21% — от 25 до 50 тысяч рублей и 20% — от 100 до 150 тысяч рублей. А вот 18% респондентов нуждаются уже в более крупной сумме — 150-200 тысяч рублей. Кроме того, 3% готовы взять заем свыше 200 тысяч рублей.