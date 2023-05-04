Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Изображение материала

Отдых превыше всего. Большинство омичей готовы влезть в кредит ради отпуска

4 мая 2023, 11:55
Фото: Город55
илюстрация

Больше половины омичей возьмут кредит на отпуск

24% опрошенных устроят себе отдых полностью за счет заемных денег.

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что 39% омичей планируют взять кредит, чтобы съездить в отпуск, а 52% — не исключают такой вариант. И лишь 9% не понадобится кредитование.

Треть опрошенных (34%) хочет взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, 21% — от 25 до 50 тысяч рублей и 20% — от 100 до 150 тысяч рублей. А вот 18% респондентов нуждаются уже в более крупной сумме — 150-200 тысяч рублей. Кроме того, 3% готовы взять заем свыше 200 тысяч рублей.

Оказалось, что для 44% омичей кредит является подушкой безопасности в случае непредвиденных ситуаций во время отдыха. А 32% использует эти деньги на любые траты. И только 24% опрошенных устроят себе отдых полностью за счет заемных денег.

80% омичей недовольны своей заработной платой
Узнать подробнее
#Кредит#Зарплата#Отпуск#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Сегодня, 13:14
Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей
Сегодня, 06:07
Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество
Сегодня, 06:22
«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине
Сегодня, 06:32
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
Сегодня, 08:01