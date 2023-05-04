Отдых превыше всего. Большинство омичей готовы влезть в кредит ради отпуска

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Специалисты сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что 39% омичей планируют взять кредит, чтобы съездить в отпуск, а 52% — не исключают такой вариант. И лишь 9% не понадобится кредитование.
Треть опрошенных (34%) хочет взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, 21% — от 25 до 50 тысяч рублей и 20% — от 100 до 150 тысяч рублей. А вот 18% респондентов нуждаются уже в более крупной сумме — 150-200 тысяч рублей. Кроме того, 3% готовы взять заем свыше 200 тысяч рублей.
Оказалось, что для 44% омичей кредит является подушкой безопасности в случае непредвиденных ситуаций во время отдыха. А 32% использует эти деньги на любые траты. И только 24% опрошенных устроят себе отдых полностью за счет заемных денег.