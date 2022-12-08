За 10 месяцев средняя цена за квадратный метр выросла с 57 тыс. рублей до почти 72 тыс. рублей, но в 11 месяце ценник «одумался» и пришел к 61,2 тыс. рублей за кв. м. Как раз в ноябре была совершена самая дорогая сделка за год: неизвестный омич купил квартиру в центре Омска площадью 244,5 кв. м. за 30 млн и 950 тыс. рублей с привлечением кредитных средств.