Пресс-служба Росреестра Омской области опубликовала данные по вторичному рынку недвижимости за 11 месяцев 2022 года. В этом году омичи купили чуть больше 23 тысяч «вторички», это на 30% меньше, чем за 2021 год.
80% покупок пришлось на сам город. Больше всего омичи покупали жилье в марте, тогда заключили больше 3 тыс. договоров купли-продажи. А буквально через 2 месяца был самый серьезный спад покупок за год. За май омичи заключили всего 1300 договоров. По сравнению с маем 2021 года, количество покупок вторичной недвижимости упало на 45%.
За 10 месяцев средняя цена за квадратный метр выросла с 57 тыс. рублей до почти 72 тыс. рублей, но в 11 месяце ценник «одумался» и пришел к 61,2 тыс. рублей за кв. м. Как раз в ноябре была совершена самая дорогая сделка за год: неизвестный омич купил квартиру в центре Омска площадью 244,5 кв. м. за 30 млн и 950 тыс. рублей с привлечением кредитных средств.