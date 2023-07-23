Пятеро в больнице. Омич погиб при столкновении двух автомобилей

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Сообщение о смертельной аварии поступило 22 июля в 20:35. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
26-летний водитель «Nissan» ехал по дороге Челябинск-Новосибирск. В районе 830 километра выехал на «встречку», столкнулся с «Volkswagen Polo», которым управлял 54-летний мужчина.
Водитель «Volkswagen Polo» скончался на месте до прибытия медиков. Молодой мужчина, 21-летний парень и 49-летняя женщина из «Nissan», а также 46-летняя и 13-летняя пассажирки «Volkswagen Polo» были госпитализированы.
Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.