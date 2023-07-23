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Пятеро в больнице. Омич погиб при столкновении двух автомобилей

23 июля 2023, 03:35
Фото: 1MI
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Под Омском насмерть разбился водитель легковушки

Полиция проводит проверку.

Сообщение о смертельной аварии поступило 22 июля в 20:35. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

26-летний водитель «Nissan» ехал по дороге Челябинск-Новосибирск. В районе 830 километра выехал на «встречку», столкнулся с «Volkswagen Polo», которым управлял 54-летний мужчина.

Водитель «Volkswagen Polo» скончался на месте до прибытия медиков. Молодой мужчина, 21-летний парень и 49-летняя женщина из «Nissan», а также 46-летняя и 13-летняя пассажирки «Volkswagen Polo» были госпитализированы.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.

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#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омская область#Челябинск#Новосибирск
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