Умер в больнице. В омских Нефтяниках иномарка насмерть сбила 60-летнего пешехода

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Published Сегодня, 06:55
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Вчера вечером, 18 июля, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сообщение в региональную Госавтоинспекцию поступило в 19:30.
По данным пресс-центра ведомства, мужчина 1993 года рождения двигался на Toyota Camry по проспекту Губкина. Он ехал от Красноярского тракта в сторону улицы Комбинатская. В районе дома № 13А водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как выяснилось, проезжую часть переходил мужчина 1963 года рождения. Его экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту случившегося полицейские запустили проверку.
В этот же день в Советском округе случилось еще одно ДТП, но обошлось без смертей. Столкновение иномарок произошло в районе железнодорожного переезда на Нефтезаводской.