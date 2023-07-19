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Умер в больнице. В омских Нефтяниках иномарка насмерть сбила 60-летнего пешехода

19 июля 2023, 06:55
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В омских Нефтяниках на проспекте Губкина иномарка насмерть сбила 60-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходу.

Вчера вечером, 18 июля, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сообщение в региональную Госавтоинспекцию поступило в 19:30.

По данным пресс-центра ведомства, мужчина 1993 года рождения двигался на Toyota Camry по проспекту Губкина. Он ехал от Красноярского тракта в сторону улицы Комбинатская. В районе дома № 13А водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как выяснилось, проезжую часть переходил мужчина 1963 года рождения. Его экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту случившегося полицейские запустили проверку.

В этот же день в Советском округе случилось еще одно ДТП, но обошлось без смертей. Столкновение иномарок произошло в районе железнодорожного переезда на Нефтезаводской.

Отбросило в шлагбаум. На окраине Омска у железной дороги столкнулись две иномарки
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#Алина Ясинская#Смерть#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим#Происшествия#Новости#Омск
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