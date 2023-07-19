Умер в больнице. В омских Нефтяниках иномарка насмерть сбила 60-летнего пешехода

По данным пресс-центра ведомства, мужчина 1993 года рождения двигался на Toyota Camry по проспекту Губкина. Он ехал от Красноярского тракта в сторону улицы Комбинатская. В районе дома № 13А водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.