В Омске на два дня перекроют холодную воду. Рассказываем, где это произойдет

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На сайте «Росводоканала» сообщили о грядущих ремонтных работах на двух участках, из-за чего часть омичей останется без холодного водоснабжения.
Так, в ближайший вторник, 25 июля, с 10:00 до 22:00 под отключение попадают следующие адреса:
Ул. Кирова, 18А, 49, 49А;
Ул. 2-я Военная, 2;
Ул. Харьковская, 2, 2А, 2/1;
Ул. 1-я Железнодорожная, ½, 1 к.3, 1/6, 1Б, 1А, 1/6Б;
Омский шинный завод — возможны перебои с водой.
Для жителей на улицах Харьковская, 11 и Кирова, 5 установят машины с водой.
В среду, 26 июля, с 10:00 до 20:00 воды не будет у следующих абонентов:
Ул. 1 — Башенный пер., 6/1;
Ул. Малиновского, 18/2, 18/3, 23, 23/1, 23/2, 14, 12, 12/1, 14/2, 17/1, 19/1, 19, 21;
Ул. С. Тюленина, 18/2, 18/1;
Ул. 6 — Крайняя, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1/1, 1;
Ул. 5 — Крайняя, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 10, 12, 14, 17, 19;
Ул. 4 — Крайняя, 24, 26, 32, 40.