Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске

В «Омск РТС» утвердили график отключения горячей воды на лето 2023 года. Так, ограничения сначала коснутся городка Нефтяников, тех омичей, которые проживают на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской. Далее удобства начнут испытывать жители домов на бульваре Мартынова, проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Октября и на других улицах.