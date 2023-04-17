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Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске

17 апреля 2023, 09:12
Фото: Город55
В первую очередь горячее водоснабжение приостановят в домах Советского округа.

В «Омск РТС» утвердили график отключения горячей воды на лето 2023 года. Так, ограничения сначала коснутся городка Нефтяников, тех омичей, которые проживают на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской. Далее удобства начнут испытывать жители домов на бульваре Мартынова, проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Октября и на других улицах.

Стоит отметить, что в некоторых округах горячее водоснабжение будут приостанавливать в две волны. Публикуем график отключения горячей воды в Омске 2023:

  • С 16 по 25 мая, с 22 по 25 августа — часть домов Советского округа.
Полный список объектов
  • С 17 по 30 мая — часть домов на обслуживании ТЭЦ-5. Например, это здания на проспекте Карла Маркса, набережной Тухачевского.
Полный список объектов
  • С 13 по 26 июня — часть домов Левобережья и Нефтяников.
Полный список объектов
  • С 14 по 27 июня — часть домов на обслуживании ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Ограничение на этот период введут в зданиях по улице Масленникова, Рождественского, на Линиях и других.
Полный список объектов
  • С 5 по 18 июля — дома в Солнечном, Парковом, Звездном микрорайонах Левобережья, а также во втором и четвертом микрорайонах. 
Полный список объектов
  • С 12 по 25 июля — часть домов на обслуживании ТЭЦ-5, в этом числе здания по проспекту Королева, на улице Волочаевской, Волховстроя, Добровольского.
Полный список объектов
  • Со 2 по 15 августа — часть домов ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, находящихся в Октябрьском округе. 
Полный список объектов
Жители левого берега Омска на время останутся без холодной воды
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#Алина Ясинская#Отключение воды#Отключение горячей воды#Общество#Город#Новости#Омск
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