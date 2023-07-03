Кино под открытым небом, статус кладбища и проверка транспортной схемы. Омск сегодня

Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей, сообщения из социальных сетей и средств массовой информации на новую схему движения транспорта, которая действует в городе всего третий день. В ближайшие дни, 4, 5 и 6 июля, в прокуратуре будет работать «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Позвонить можно с 9 до 18 часов по телефону 30-27-92.