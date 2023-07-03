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Кино под открытым небом, статус кладбища и проверка транспортной схемы. Омск сегодня

3 июля 2023, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1 В Омске пройдет фестиваль уличного кино

В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут российские короткометражки. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм. Сеансы пройдут 15, 16, 22 и 23 июня в 21:30. В программе возможны изменения из-з погоды. Отметим, что посетить мероприятие смогут только зрители, достигшие шестнадцатилетнего возраста .

В парке имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут кино под открытым небом
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Новость №2. Ново-Еврейское кладбище в Омске отдадут под захоронение иудеев.

Комплексу присвоят вероисповедальный статус. Соответствующий проект постановления опубликовали сегодня на сайте городской администрации. Документ должен подписать мэр Омска Сергей Шелест. Контроль за исполнением постановления ляжет на директора департамента городского хозяйства администрации города Евгения Фомина. Кладбище будет предназначаться для захоронения умерших одной веры. В данном случае, представителей иудаизма — традиционной религии евреев.

Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
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Новость №3. Прокуратура проверит новую схему движения в Омске.

Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей, сообщения из социальных сетей и средств массовой информации на новую схему движения транспорта, которая действует в городе всего третий день. В ближайшие дни, 4, 5 и 6 июля, в прокуратуре будет работать «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Позвонить можно с 9 до 18 часов по телефону 30-27-92.

Прокуратура проверит новую транспортную схему в Омске
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