Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус. Соответствующий проект постановления опубликован сегодня, 3 июля, на сайте городской администрации.
Документ должен подписать мэр Омска Сергей Шелест. Контроль за исполнением постановления ляжет на директора департамента городского хозяйства администрации города Евгения Фомина.
«Вероисповедальные кладбища предназначены для погребения умерших одной веры. Вероисповедальные кладбища могут находиться в ведении органов местного самоуправления», — гласит федеральный закон «О погребении и похоронном деле».
Ново-Еврейское кладбище расположено на улице 10 лет Октября рядом со Старо-Восточным, Ново-Восточным и Мусульманским кладбищами.