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Прокуратура проверит новую транспортную схему в Омске

3 июля 2023, 11:46
Фото: Город55
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Жалобы на работу автобусов и маршруток заполонили соцсети и средства и массовой информации.

Омская прокуратура проверит работу общественного транспорта в городе, сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей, сообщения из социальных сетей и средств массовой информации на новую схему движения транспорта, которая действует в городе всего третий день.

В ближайшие дни, 4, 5 и 6 июля, в прокуратуре будет работать «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Позвонить можно с 9 до 18 часов по телефону 30-27-92.

Напомним, с 1 июля в Омске начала работать новая схема движения транспорта. По плану, нововведение должно разгрузить центр города. 18 маршрутов пустили по улицам Жукова, Булатова и Фрунзе. Мнения горожан из-за новой схемы разделились, но недовольных ощутимо больше.

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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Транспорт#Общественный транспорт#Автобус#Маршрутка#Общество#Проверка прокуратуры
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