Прокуратура проверит новую транспортную схему в Омске

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Омская прокуратура проверит работу общественного транспорта в городе, сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей, сообщения из социальных сетей и средств массовой информации на новую схему движения транспорта, которая действует в городе всего третий день.
В ближайшие дни, 4, 5 и 6 июля, в прокуратуре будет работать «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Позвонить можно с 9 до 18 часов по телефону 30-27-92.
Напомним, с 1 июля в Омске начала работать новая схема движения транспорта. По плану, нововведение должно разгрузить центр города. 18 маршрутов пустили по улицам Жукова, Булатова и Фрунзе. Мнения горожан из-за новой схемы разделились, но недовольных ощутимо больше.