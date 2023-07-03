В парке имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут кино под открытым небом

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут российские короткометражки. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм.
«Для многих молодых режиссеров наш фестиваль — возможность представить себя сотням тысяч зрителей, показать свои новые работы, идеи, подходы к кино. Если вам хочется увидеть, как работает и о чем говорит новое поколение российских кинематографистов, приходите к нам», — рассказал основатель фестиваля Александр Щеряков.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России. В Омске его организует БУК «Киновидеоцентр».
Сеансы пройдут 15, 16, 22 и 23 июня в 21:30. В программе возможны изменения из-з погоды. Вход для зрителей свободный, есть возрастное ограничение — «16+».
Ранее Город55 сообщал, что в конце июля в Омской области пройдет фестиваль «Тарская крепость». Для гостей праздника выступят основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и рэп-коллектив «25/17».