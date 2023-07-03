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В парке имени 30-летия ВЛКСМ омичам бесплатно покажут кино под открытым небом

3 июля 2023, 08:54
Фото: 1MI
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Сеансы пройдут 15, 16, 22 и 23 июля.

В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям покажут российские короткометражки. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм.

«Для многих молодых режиссеров наш фестиваль — возможность представить себя сотням тысяч зрителей, показать свои новые работы, идеи, подходы к кино. Если вам хочется увидеть, как работает и о чем говорит новое поколение российских кинематографистов, приходите к нам», — рассказал основатель фестиваля Александр Щеряков.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России. В Омске его организует БУК «Киновидеоцентр».

Сеансы пройдут 15, 16, 22 и 23 июня в 21:30. В программе возможны изменения из-з погоды. Вход для зрителей свободный, есть возрастное ограничение — «16+».

Ранее Город55 сообщал, что в конце июля в Омской области пройдет фестиваль «Тарская крепость». Для гостей праздника выступят основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и рэп-коллектив «25/17».

На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов
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#Общество#Евгений Игишев#Омск#Развлечения#Кино#Парк#Парк 30-летия ВЛКСМ
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