В Омске на выплаты авиакомпаниям за льготные рейсы ушло свыше 68 млн рублей

Напомним, что в июне перевозчик «Utair» приостановил вылеты в Барнаул, Кемерово и Новокузнецк. По расписанию прямые рейсы должны были проходить до октября. Однако перевозчик оставил авиасообщение между Омском и Горно-Алтайском.