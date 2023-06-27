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В Омске на выплаты авиакомпаниям за льготные рейсы ушло свыше 68 млн рублей

27 июня 2023, 03:38
Фото: Город55
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Субсидии по 14 направлениям получили 6 авиаперевозчиков.

Из областного бюджета выделили 68,5 млн рублей на компенсацию авиаперевозок, совершенных в первые 5 месяцев текущего года. Об этом сообщили на Портале Правительства Омской области.

Субсидии по 14 направлениям получили 6 авиаперевозчиков:

  • «ЮВТ АЭРО» (прямые рейсы в Абакан, Самару, Тобольск и c июня в Горно-Алтайск);
  • «ЮТэйр» (прямые рейсы в Кемерово, Новокузнецк, Тюмень и Барнаул);
  • «Азимут» (прямой рейс в Уфу);
  • «Ред Вингс» (прямые рейсы в Казань, Минеральные воды и Екатеринбург);
  • «КрасАвиа» (прямой рейс в Красноярск);
  • «Северный ветер» (прямой рейс в Махачкалу).

Омичи могут купить билеты по более выгодной цене на все указанные маршруты на официальном сайте перевозчика или в авиакассах города.

Напомним, что в июне перевозчик «Utair» приостановил вылеты в Барнаул, Кемерово и Новокузнецк. По расписанию прямые рейсы должны были проходить до октября. Однако перевозчик оставил авиасообщение между Омском и Горно-Алтайском.

В Омске отменили ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе
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