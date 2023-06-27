В Омске на выплаты авиакомпаниям за льготные рейсы ушло свыше 68 млн рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Из областного бюджета выделили 68,5 млн рублей на компенсацию авиаперевозок, совершенных в первые 5 месяцев текущего года. Об этом сообщили на Портале Правительства Омской области.
Субсидии по 14 направлениям получили 6 авиаперевозчиков:
Омичи могут купить билеты по более выгодной цене на все указанные маршруты на официальном сайте перевозчика или в авиакассах города.
Напомним, что в июне перевозчик «Utair» приостановил вылеты в Барнаул, Кемерово и Новокузнецк. По расписанию прямые рейсы должны были проходить до октября. Однако перевозчик оставил авиасообщение между Омском и Горно-Алтайском.