Из Омска в Ташкент отправился первый прямой рейс

Ранее Город55 сообщал, что с 1 июня из Омска в Горно-Алтайск запустят субсидированные рейсы. Самолеты в столицу Республики Алтай будут летать трижды в неделю. Также в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из Омска уже можно улететь субсидированными рейсами в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень и Уфу.