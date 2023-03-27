Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Вчера, 26 марта, из Омска в Ташкент отправился первый прямой рейс авиакомпании Uzbekistan Airways. В столицу Узбекистана полетели более 100 пассажиров. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале.
«Считаю, это значимый результат наших переговоров с правительством Узбекистана. В том, что прямое авиасообщение поможет развитию наших деловых отношений с дружественным государством, я уверен», — рассказал глава региона. — «Открытие рейса — событие долгожданное для омичей. Не раз был свидетелем их ностальгических воспоминаний о временах, когда до Ташкента можно было добраться без пересадок. Рейс действительно был, но несколько десятилетий назад. Сейчас нам удалось его вернуть в регулярное расписание».
Время в пути составит 2,5 часа. Рейсы в Ташкент будут летать раз в неделю по воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону - от 8911 рублей.
Ранее Город55 сообщал, что с 1 июня из Омска в Горно-Алтайск запустят субсидированные рейсы. Самолеты в столицу Республики Алтай будут летать трижды в неделю. Также в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из Омска уже можно улететь субсидированными рейсами в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень и Уфу.