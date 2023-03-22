Билеты со скидкой. Из Омска в Республику Алтай начнут летать субсидированные рейсы

Ранее в омском аэропорту сообщили, что с 26 марта авиакомпания Red Wings возобновит полеты из Омска в Минеральные воды. Рейсы по маршруту запланированы по воскресеньям, обратно — по понедельникам. Время в пути составит чуть более 4 часов, цена билета — от 7 949 руб. в одну сторону.