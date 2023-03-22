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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:50

Билеты со скидкой. Из Омска в Республику Алтай начнут летать субсидированные рейсы

22 марта 2023, 05:59

С 1 июня из Омска в Горно-Алтайск запустят субсидированные рейсы

Самолеты в столицу Республики Алтай будут летать трижды в неделю.

С 1 июня по 30 сентября из Омска запустят субсидированные рейсы в Горно-Алтайск, сообщили в региональном минтрансе. Самолеты в столицу Республики Алтай будут летать трижды в неделю.

В ведомстве добавили, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из Омска уже можно улететь субсидированными рейсами в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень и Уфу.

Субсидированные авиабилеты — это льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных.

Ранее в омском аэропорту сообщили, что с 26 марта авиакомпания Red Wings возобновит полеты из Омска в Минеральные воды. Рейсы по маршруту запланированы по воскресеньям, обратно — по понедельникам. Время в пути составит чуть более 4 часов, цена билета — от 7 949 руб. в одну сторону.

Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
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#Евгений Игишев#Рейс#Прямой рейс#Самолет#Аэропорт#Общество#Путешествие#Омск#Горно-Алтайск
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