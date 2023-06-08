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Published Сегодня, 04:28

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Пассажир рейса Москва — Омск решил покурить «электронку» прямо в кресле самолета

8 июня 2023, 04:28
Фото: Город55
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Сотрудники составили 2 протокола об административных правонарушениях.

В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщили, что сотрудники составили 2 протокола об административных правонарушениях (часть 6 статьи 11.17 и часть 1 статьи 6.24) в отношении мужчины, летевшего из Москвы в Омск.

Оказалось, что 30-летний омич во время полета нарушил правила безопасного поведения. Мужчина курил электронную сигарету прямо на пассажирском кресле. А после игнорировал все просьбы экипажа о прекращении курения. В итоге нарушителя задержали полицейские сразу после прилета самолета в Омск.

Видео: Пресс-служба Омской транспортной полиции

Отметим, что на омича заведены административные дела за «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

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#Ксения Карагодина#Самолет#Самолеты#Курение#Нарушение#Административная ответственность#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Видео
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