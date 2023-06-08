Пассажир рейса Москва — Омск решил покурить «электронку» прямо в кресле самолета

Оказалось, что 30-летний омич во время полета нарушил правила безопасного поведения. Мужчина курил электронную сигарету прямо на пассажирском кресле. А после игнорировал все просьбы экипажа о прекращении курения. В итоге нарушителя задержали полицейские сразу после прилета самолета в Омск.