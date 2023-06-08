Пассажир рейса Москва — Омск решил покурить «электронку» прямо в кресле самолета

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщили, что сотрудники составили 2 протокола об административных правонарушениях (часть 6 статьи 11.17 и часть 1 статьи 6.24) в отношении мужчины, летевшего из Москвы в Омск.
Оказалось, что 30-летний омич во время полета нарушил правила безопасного поведения. Мужчина курил электронную сигарету прямо на пассажирском кресле. А после игнорировал все просьбы экипажа о прекращении курения. В итоге нарушителя задержали полицейские сразу после прилета самолета в Омск.
Отметим, что на омича заведены административные дела за «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».