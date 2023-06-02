Из Омска отменили прямые авиарейсы в Кемерово и Барнаул

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Омский аэропорт опубликовал обновленное расписания и оказалось, что из него пропали прямые рейсы в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк. Перевозчик «Utair» приостановил вылеты минимум до конца октября.
Авиасообщение между Омском и Барнаулом запустили всего месяц назад. Вылеты проходили два раза в неделю и должны были продолжаться до конца октября (согласно прошлому расписанию). Однако перевозчик оставил вылеты в Горно-Алтайск (трижды в неделю). Новый рейс Омск-Кемерово появился в конце марте. И тоже планировался до октября.
Напомним, что недавно до конца октября отменили все прямые авиарейсы в Тюмень. Организацией полетов также занималась компания «Utair».