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Из Омска отменили прямые авиарейсы в Кемерово и Барнаул

2 июня 2023, 12:42
Фото: Город55
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Их выполнял один перевозчик — «Utair».

Омский аэропорт опубликовал обновленное расписания и оказалось, что из него пропали прямые рейсы в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк. Перевозчик «Utair» приостановил вылеты минимум до конца октября.

Авиасообщение между Омском и Барнаулом запустили всего месяц назад. Вылеты проходили два раза в неделю и должны были продолжаться до конца октября (согласно прошлому расписанию). Однако перевозчик оставил вылеты в Горно-Алтайск (трижды в неделю). Новый рейс Омск-Кемерово появился в конце марте. И тоже планировался до октября.

Напомним, что недавно до конца октября отменили все прямые авиарейсы в Тюмень. Организацией полетов также занималась компания «Utair».

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