Из Омска отменили прямые авиарейсы в Кемерово и Барнаул

Авиасообщение между Омском и Барнаулом запустили всего месяц назад. Вылеты проходили два раза в неделю и должны были продолжаться до конца октября (согласно прошлому расписанию). Однако перевозчик оставил вылеты в Горно-Алтайск (трижды в неделю). Новый рейс Омск-Кемерово появился в конце марте. И тоже планировался до октября.