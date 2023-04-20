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В Омске отменили ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе

20 апреля 2023, 09:35
Фото: 1MI
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Самолеты в столицу Таджикистана должны были начать летать со 2 мая.

Из расписания омского аэропорта исчезли ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе. Самолеты в столицу Таджикистана должны были летать со 2 мая по 24 октября по вторникам. Билетов в продаже также нет.

О планах запустить рейсы в Душанбе в омском аэропорту сообщили в феврале. Как уточнили в издании «Новый Омск», рейсы в Таджикистан компания «Северный ветер» отменила по коммерческим соображениям.

Также сегодня стало известно, что региональный минтранс распределил из областного бюджета 165 млн рублей между авиаперевозчиками. Деньги пойдут на субсидируемые рейсы. Омичи смогут приобрести льготные билеты на официальных сайтах перевозчиков, либо в авиакассах города:

Из бюджета Омской области на льготные авиабилеты распределили 165 млн рублей
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#Евгений Игишев#Аэропорт#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Душанбе#Таджикистан#Транспорт#Омск#Омская область
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