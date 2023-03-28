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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Росавиация одобрила прямой рейс Омск — Баку

28 марта 2023, 14:55
Фото: Город55
Разрешение получила авиакомпания «ИрАэро».

Разрешение на выполнение международных рейсов получила авиакомпания «ИрАэро». Министерство транспорта РФ опубликовало соответствующий приказ о допуске.

Рейс Омск — Баку будет выполняться 3 раза в неделю. Также одобрили регулярные международные рейсы из других городов России в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, Китай, Корею, Таиланд и Турцию.

Напомним, что недавно из Омска в Ташкент появился первый прямой рейс авиакомпании Uzbekistan Airways. Улететь в Ташкент можно раз в неделю по воскресеньям. Также авиакомпания Red Wings решила возобновить прямые рейсы из Омска в Астану. Летать можно будет с 29 марта 2 раза в неделю.

Омичи с конца марта получат возможность чаще летать в Астану
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#Ксения Карагодина#Рейс#Прямой рейс#Международный рейс#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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