Росавиация одобрила прямой рейс Омск — Баку

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Разрешение на выполнение международных рейсов получила авиакомпания «ИрАэро». Министерство транспорта РФ опубликовало соответствующий приказ о допуске.
Рейс Омск — Баку будет выполняться 3 раза в неделю. Также одобрили регулярные международные рейсы из других городов России в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, Китай, Корею, Таиланд и Турцию.
Напомним, что недавно из Омска в Ташкент появился первый прямой рейс авиакомпании Uzbekistan Airways. Улететь в Ташкент можно раз в неделю по воскресеньям. Также авиакомпания Red Wings решила возобновить прямые рейсы из Омска в Астану. Летать можно будет с 29 марта 2 раза в неделю.