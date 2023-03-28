Росавиация одобрила прямой рейс Омск — Баку

Напомним, что недавно из Омска в Ташкент появился первый прямой рейс авиакомпании Uzbekistan Airways. Улететь в Ташкент можно раз в неделю по воскресеньям. Также авиакомпания Red Wings решила возобновить прямые рейсы из Омска в Астану. Летать можно будет с 29 марта 2 раза в неделю.