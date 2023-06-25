Новый кандидат, туалет по суду и животные. Новости воскресного Омска без ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Список кандидатов на пост главы региона пополнил самовыдвиженец Дмитрий Гудз. Мы выяснили, что он «немного» все же связан с партией КПРФ. Рассказываем, что к чему:
В Таре суд, кажется, поставил точку в вопросе туалетов на автовокзале. Да, разбираться пришлось с таким делом. Арендатор здания автовокзал закрыл уборные для местных предпринимателей и пассажиров. Конфликт решала прокуратура. Подробности:
В Марьяновском районе введен карантин по брадзоту. Что это за инфекция, мы узнали. Спешим поделиться:
И еще немного о животных. В регионе стало меньше коров, овец, коз и птиц, а вот поголовье свиней растет. Соответственно, производство мяса увеличивается, выпуск яиц сокращается.
Бонус-новость из мира фауны: омичи заметили косулю в центре города.