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Новый кандидат, туалет по суду и животные. Новости воскресного Омска без ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Седьмой кандидат на выборах губернатора Омской области

Список кандидатов на пост главы региона пополнил самовыдвиженец Дмитрий Гудз. Мы выяснили, что он «немного» все же связан с партией КПРФ. Рассказываем, что к чему:

Самовыдвиженец из КПРФ. Что известно о новом кандидате на выборы омского губернатора
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Добились туалета через суд

В Таре суд, кажется, поставил точку в вопросе туалетов на автовокзале. Да, разбираться пришлось с таким делом. Арендатор здания автовокзал закрыл уборные для местных предпринимателей и пассажиров. Конфликт решала прокуратура. Подробности:

Жители Омской области через суд добились установки туалетов на автовокзале
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Карантин по брадзоту в Омской области

В Марьяновском районе введен карантин по брадзоту. Что это за инфекция, мы узнали. Спешим поделиться:

В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит
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И еще немного о животных. В регионе стало меньше коров, овец, коз и птиц, а вот поголовье свиней растет. Соответственно, производство мяса увеличивается, выпуск яиц сокращается.

Бонус-новость из мира фауны: омичи заметили косулю в центре города.

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