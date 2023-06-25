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В Омской области стало меньше крупного рогатого скота, но больше свиней

25 июня 2023, 05:30
Фото: 1MI
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Количество крупного рогатого скота в Омской области сократилось на 2%

Данные приведены на конец мая этого года.

Омские статистики представили информацию о поголовье скота и птица на конец мая 2023 года. Аналитики отмечают, свиней стало на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель — почти 376 тысяч голов.

По остальным категориям животных наблюдается сокращение. Стадо крупного рогатого скота насчитывало около 369 тысяч голов (-2,1%), в частности: почти 142 тысяч коров (-2%), около 230 тысяч овец и коз (-0,7%), более 7 271 тысяч птиц (-1,6%).

Напомним, ранее мы рассказывали о введении в Марьяновском районе Омской области карантина по брадзоту. Это смертельно опасная болезнь овец.

В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит
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#Животные#Сельское хозяйство#Статистика#Омскстат#Новости#Омская область#Омск
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