В Омской области стало меньше крупного рогатого скота, но больше свиней

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Омские статистики представили информацию о поголовье скота и птица на конец мая 2023 года. Аналитики отмечают, свиней стало на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель — почти 376 тысяч голов.
По остальным категориям животных наблюдается сокращение. Стадо крупного рогатого скота насчитывало около 369 тысяч голов (-2,1%), в частности: почти 142 тысяч коров (-2%), около 230 тысяч овец и коз (-0,7%), более 7 271 тысяч птиц (-1,6%).
Напомним, ранее мы рассказывали о введении в Марьяновском районе Омской области карантина по брадзоту. Это смертельно опасная болезнь овец.