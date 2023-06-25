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Снижайте скорость. Омский водитель сообщил о необычном животном в центре города

25 июня 2023, 13:24
Фото: 1MI
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В центре Омска водители заметили перебегающую дорогу косулю

Особь перебегала дорогу и попала в объектив видеорегистратора.

Омские автолюбители предупреждают о необычном явлении на проезжей части. «В районе аграрного университета бегает косуля», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».

Автор советует снижать скорость на Красном пути в районе ОмГАУ. Водитель предупреждает, что за сбитое животное полагается серьезный штраф, плюс: восстановление машины.

В качестве доказательств омич приводит запись с камеры видеорегистратора. Она длится несколько секунд, но можно заметить, как через дорогу из одних кустов в другие бежит некое животное. Оно явно больше кошки и не очень похоже на собаку, однако в том, что это косуля уверенности тоже нет.

косуля на дорогекосуля на дороге
косуля на дороге
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Омичи в комментариях были весьма удивлены. Такие животные — редкость для центра мегаполиса.

В Омске косуля застряла в заборе и истошно орала до прибытия неравнодушных людей
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#Соцсети#Животные#Общество#Город#Новости#Омск
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