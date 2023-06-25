Снижайте скорость. Омский водитель сообщил о необычном животном в центре города

В качестве доказательств омич приводит запись с камеры видеорегистратора. Она длится несколько секунд, но можно заметить, как через дорогу из одних кустов в другие бежит некое животное. Оно явно больше кошки и не очень похоже на собаку, однако в том, что это косуля уверенности тоже нет.