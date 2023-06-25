Снижайте скорость. Омский водитель сообщил о необычном животном в центре города

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Омские автолюбители предупреждают о необычном явлении на проезжей части. «В районе аграрного университета бегает косуля», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».
Автор советует снижать скорость на Красном пути в районе ОмГАУ. Водитель предупреждает, что за сбитое животное полагается серьезный штраф, плюс: восстановление машины.
В качестве доказательств омич приводит запись с камеры видеорегистратора. Она длится несколько секунд, но можно заметить, как через дорогу из одних кустов в другие бежит некое животное. Оно явно больше кошки и не очень похоже на собаку, однако в том, что это косуля уверенности тоже нет.
Омичи в комментариях были весьма удивлены. Такие животные — редкость для центра мегаполиса.