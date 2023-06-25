В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
23 июня Главное управление ветеринарии Омской области выпустило приказ о введении карантина в Марьяновском районе. Причина — выявление очага брадзота. Инфекцию обнаружили на овцеводческой ферме в полутора километрах от деревни Уютное.
Ограничения продлятся до 1 сентября 2023 года. До этого момента в районе запрещается: посещать фермерские территории посторонними лицами, ввозить и вывозить животных, забивать зараженных особей на мясо, перегруппировывать питомцев на фермах, доить, стричь и вывозить шерсть животных, снимать шкуры с трупов больных особей, проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.
Местной ветстанции поручено провести ряд мероприятий, чтобы ликвидировать очаг брадзота и не допустить дальнейшего распространения. Главе Грибановского сельского поселения также рекомендовано ликвидировать очаги инфекционной анемии лошадей.
Поясним: брадзот — это острое инфекционное заболевание у овец. Симптомы: воспаление внутренних органов, общая интоксикация, быстрое разложение трупа. Споры возбудителей инфекции сохраняются в почве, воде, кормах, сельскохозяйственных помещениях, навозе. Чаще всего болезнь протекает быстро. Овцы внезапно падают на землю и гибнут в течение получаса. Иногда перед смертью могут быть многочасовые судороги, повышение температуры, пена изо рта, кровяные выделения. При остром течение брадзота лечение не эффективно.