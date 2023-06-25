В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит

Поясним: брадзот — это острое инфекционное заболевание у овец. Симптомы: воспаление внутренних органов, общая интоксикация, быстрое разложение трупа. Споры возбудителей инфекции сохраняются в почве, воде, кормах, сельскохозяйственных помещениях, навозе. Чаще всего болезнь протекает быстро. Овцы внезапно падают на землю и гибнут в течение получаса. Иногда перед смертью могут быть многочасовые судороги, повышение температуры, пена изо рта, кровяные выделения. При остром течение брадзота лечение не эффективно.