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В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит

25 июня 2023, 05:09
Фото: 1MI
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В Марьяновском районе ввели карантин по брадзоту

Ограничения продлятся до осени.

23 июня Главное управление ветеринарии Омской области выпустило приказ о введении карантина в Марьяновском районе. Причина — выявление очага брадзота. Инфекцию обнаружили на овцеводческой ферме в полутора километрах от деревни Уютное.

Ограничения продлятся до 1 сентября 2023 года. До этого момента в районе запрещается: посещать фермерские территории посторонними лицами, ввозить и вывозить животных, забивать зараженных особей на мясо, перегруппировывать питомцев на фермах, доить, стричь и вывозить шерсть животных, снимать шкуры с трупов больных особей, проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

Местной ветстанции поручено провести ряд мероприятий, чтобы ликвидировать очаг брадзота и не допустить дальнейшего распространения. Главе Грибановского сельского поселения также рекомендовано ликвидировать очаги инфекционной анемии лошадей.

Поясним: брадзот — это острое инфекционное заболевание у овец. Симптомы: воспаление внутренних органов, общая интоксикация, быстрое разложение трупа. Споры возбудителей инфекции сохраняются в почве, воде, кормах, сельскохозяйственных помещениях, навозе. Чаще всего болезнь протекает быстро. Овцы внезапно падают на землю и гибнут в течение получаса. Иногда перед смертью могут быть многочасовые судороги, повышение температуры, пена изо рта, кровяные выделения. При остром течение брадзота лечение не эффективно.

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#Карантин#Животные#Управление ветеринарии#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район
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