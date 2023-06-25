Самовыдвиженец из КПРФ. Что известно о новом кандидате на выборы омского губернатора

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Избирательная комиссия Омской области обновила список кандидатов на выборы губернатора Омской области. В перечне новый претендент — самовыдвиженец Дмитрий Гудз.
50-летний кандидат — уроженец Омска. В 1995 году окончил ОмГАУ, в 2002 — РАНХиГС. Сейчас работает ведущим инженером по информационным технологиям в Управлении «Омскмелиоводхоз», это учреждение по предоставлению услуг в области растениеводства.
На своей странице в социальных сетях Дмитрий Гудз прокомментировал свое решение участвовать в выборах: «Я дал согласие на выдвижение <…> Теперь необходимо заручиться поддержкой избирателей. Собрать порядка восьми тысяч подписей. Заручиться поддержкой 220 депутатов местных советов и глав муниципальных образований». Поясним: все самовыдвиженцы обязаны пройти муниципальный фильтр.
Гудз в посте от 15 июня рассказывает о визите к нему домой сотрудника полиции и прикрепляет скан официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Омич называет себя политическим активистом, выступающим за отмену пенсионной реформы.
Как стало известно Городу55, Дмитрий Гудз является помощником депутата Законодательного Собрания Омской области Анатолия Казака, члена партии КПРФ.