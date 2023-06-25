Самовыдвиженец из КПРФ. Что известно о новом кандидате на выборы омского губернатора

На своей странице в социальных сетях Дмитрий Гудз прокомментировал свое решение участвовать в выборах: «Я дал согласие на выдвижение <…> Теперь необходимо заручиться поддержкой избирателей. Собрать порядка восьми тысяч подписей. Заручиться поддержкой 220 депутатов местных советов и глав муниципальных образований». Поясним: все самовыдвиженцы обязаны пройти муниципальный фильтр.