Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Изображение материала

Самовыдвиженец из КПРФ. Что известно о новом кандидате на выборы омского губернатора

25 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на пост губернатора претендуют уже семь кандидатов

Документы на участие в выборах подал 50-летний самовыдвиженец.

Избирательная комиссия Омской области обновила список кандидатов на выборы губернатора Омской области. В перечне новый претендент — самовыдвиженец Дмитрий Гудз.

50-летний кандидат — уроженец Омска. В 1995 году окончил ОмГАУ, в 2002 — РАНХиГС. Сейчас работает ведущим инженером по информационным технологиям в Управлении «Омскмелиоводхоз», это учреждение по предоставлению услуг в области растениеводства.

На своей странице в социальных сетях Дмитрий Гудз прокомментировал свое решение участвовать в выборах: «Я дал согласие на выдвижение <…> Теперь необходимо заручиться поддержкой избирателей. Собрать порядка восьми тысяч подписей. Заручиться поддержкой 220 депутатов местных советов и глав муниципальных образований». Поясним: все самовыдвиженцы обязаны пройти муниципальный фильтр.

Гудз в посте от 15 июня рассказывает о визите к нему домой сотрудника полиции и прикрепляет скан официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Омич называет себя политическим активистом, выступающим за отмену пенсионной реформы.

Как стало известно Городу55, Дмитрий Гудз является помощником депутата Законодательного Собрания Омской области Анатолия Казака, члена партии КПРФ.

На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Узнать подробнее
#Выборы#Кандидаты#КПРФ#Губернатор#Политика#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
Сегодня, 11:10
Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи
Сегодня, 02:53
В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит
Сегодня, 05:09
«Жуткий запах солярки». Омичи сообщают о нефтяном пятне на Иртыше
Сегодня, 09:34
Дожди и грозы. Когда в Омскую область придет потепление
Сегодня, 07:00