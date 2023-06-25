Жители Омской области через суд добились установки туалетов на автовокзале

Суд обязал ИП Гукасяна Х.М. устранить дефекты внутренней отделки пола и стен в комнате матери и ребенка, в зоне кассы и в зале ожидания. Также необходимо обеспечить наличие туалета на территории самого вокзала. При этом важно соблюсти санитарные требования. На работу у предпринимателя есть время до 1 сентября 2023 года. Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу.