Жители Омской области через суд добились установки туалетов на автовокзале

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
22 июня Тарский городской суд Омской области удовлетворил иск местного межрайонного прокурора об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в здании Тарского автовокзала.
Об этой истории Город55 рассказывал в ноябре 2022 года. Один из арендаторов торговой площади на вокзале пожаловался на предпринимателя Хачика Гукасяна, тот арендовал здание вокзала у «Омскоблавтотранса». Мы цитировали недовольного торговца:
«Запретил арендаторам пользоваться теплым туалетом, у них нет постоянного доступа к воде. Воду разрешено набирать лишь с 14:00 до 15:00, а использованную воду арендаторам предлагают выливать на улицу. При этом на самом автовокзале полы не моются неделями».
Пассажирам и сотрудникам приходилось пользоваться туалетом на улице. Жаловались они и в целом на состояние автовокзала. Тарчане пытались решить проблему самостоятельно, но тщетно. Тогда жители обратились в прокуратуру.
Суд обязал ИП Гукасяна Х.М. устранить дефекты внутренней отделки пола и стен в комнате матери и ребенка, в зоне кассы и в зале ожидания. Также необходимо обеспечить наличие туалета на территории самого вокзала. При этом важно соблюсти санитарные требования. На работу у предпринимателя есть время до 1 сентября 2023 года. Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу.