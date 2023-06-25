Не простое, а золотое. В Омске продолжает сокращаться производство яиц

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Омские статистики опубликовали информацию о производстве продукции животноводства за январь–май этого года. Эксперты отмечают увеличение объемов выпуска мяса и молока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за указанный период в регионе произвели более 74 тысяч тонн мяса (+1,3%) и почти 239 тысяч тонн молока (+2,8%). Аналитики связывают рост выпуска мясной продукции с увеличением забоя свиней, а ситуацию с молоком — с приростом продуктивности коров молочного стада.
А вот яиц в области стало меньше — почти на 11 миллионов штук. Причина — снижение яйценосности кур-несушек. Аналогичная обстановка была в регионе и в отчете за январь–апрель.