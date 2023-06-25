Не простое, а золотое. В Омске продолжает сокращаться производство яиц

Всего за указанный период в регионе произвели более 74 тысяч тонн мяса (+1,3%) и почти 239 тысяч тонн молока (+2,8%). Аналитики связывают рост выпуска мясной продукции с увеличением забоя свиней, а ситуацию с молоком — с приростом продуктивности коров молочного стада.