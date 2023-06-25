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Не простое, а золотое. В Омске продолжает сокращаться производство яиц

25 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI
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За год выпуск яиц в Омской области сократился на 11 млн штук

Аналитики пеняют на яйценосность кур-несушек.

Омские статистики опубликовали информацию о производстве продукции животноводства за январь–май этого года. Эксперты отмечают увеличение объемов выпуска мяса и молока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за указанный период в регионе произвели более 74 тысяч тонн мяса (+1,3%) и почти 239 тысяч тонн молока (+2,8%). Аналитики связывают рост выпуска мясной продукции с увеличением забоя свиней, а ситуацию с молоком — с приростом продуктивности коров молочного стада.

А вот яиц в области стало меньше — почти на 11 миллионов штук. Причина — снижение яйценосности кур-несушек. Аналогичная обстановка была в регионе и в отчете за январь–апрель.

Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц
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#Статистика#Яйца#Омскстат#Производство#Мясо#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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