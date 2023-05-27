Продержался 4 месяца. Перевозчик отменил субсидированный авиарейс Омск — Тобольск

Сначала рейс Омск-Тобольск выполняли два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Однако позже вылеты сократили до 1 дня в неделю. А вчера, 26 мая, вовсе отменили. Возобновят ли рейс в будущем, неизвестно.