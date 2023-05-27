Продержался 4 месяца. Перевозчик отменил субсидированный авиарейс Омск — Тобольск

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:03
На сайте омского аэропорта обновили расписание. Оказалось, что со вчерашнего дня из него исключили субсидированный рейс в Тобольск. Самолеты начали летать с 7 января.
Сначала рейс Омск-Тобольск выполняли два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Однако позже вылеты сократили до 1 дня в неделю. А вчера, 26 мая, вовсе отменили. Возобновят ли рейс в будущем, неизвестно.
Напомним, что в апреле из областного бюджета на льготные авиабилеты распределили 165 млн рублей. В этот список попал и «ЮВТ АЭРО» (полеты в Абакан, Тобольск и Самару).