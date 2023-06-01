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Только с пересадкой. Из Омска отменили все прямые авиарейсы в Тюмень

1 июня 2023, 07:20
Фото: Город55
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Из Омска до конца октября отменили все прямые авиарейсы в Тюмень

Перевозчик выполнил последние рейсы весной и отменил последующие поездки.

Стало известно, что пассажиры омского аэропорта больше не смогут напрямую летать в Тюмень. Организацией полетов планировала заниматься компания Utair. Перевозчик намеревался работать по этому направлению до 28 октября, однако все предстоящие рейсы с июня в расписании омского аэровокзала отменены. Последние перевозки в мае Utair при этом выполнила, как и полагалось. Оперативного комментария в пресс-службе омского аэропорта Городу55 получить не удалось. 

Теперь до Тюмени можно добраться только на личном автомобиле, на поезде или авиапутем, но с пересадкой в Сургуте, Нижневартовске или Ханты-Мансийске. На момент публикации на сайте перевозчика возможно оформить покупку билетов.

Фото: Скриншот с сайта авиакомпании Utair

Отметим, что направление Омск-Тюмень было субсидированным. Это означает, что пассажиры могли летать по этому маршруту, приобретая билеты по сниженной цене. 

Ранее Город55 писал об отмене единственного авиарейса в Киргизию. Перелетов до города Ош не планируется до середины лета. Вместе с тем Росавиация одобрила запуск международного рейса из Омска в Танзанию.

Росавиация одобрила запуск рейса Омск-Занзибар
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Общество#Авиарейсы#Авиаперевозки#Авиакомпании#Омский аэропорт#Тюмень#Рейс в Тюмень
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