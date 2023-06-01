Только с пересадкой. Из Омска отменили все прямые авиарейсы в Тюмень

Стало известно, что пассажиры омского аэропорта больше не смогут напрямую летать в Тюмень. Организацией полетов планировала заниматься компания Utair. Перевозчик намеревался работать по этому направлению до 28 октября, однако все предстоящие рейсы с июня в расписании омского аэровокзала отменены. Последние перевозки в мае Utair при этом выполнила, как и полагалось. Оперативного комментария в пресс-службе омского аэропорта Городу55 получить не удалось.