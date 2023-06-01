Только с пересадкой. Из Омска отменили все прямые авиарейсы в Тюмень

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Стало известно, что пассажиры омского аэропорта больше не смогут напрямую летать в Тюмень. Организацией полетов планировала заниматься компания Utair. Перевозчик намеревался работать по этому направлению до 28 октября, однако все предстоящие рейсы с июня в расписании омского аэровокзала отменены. Последние перевозки в мае Utair при этом выполнила, как и полагалось. Оперативного комментария в пресс-службе омского аэропорта Городу55 получить не удалось.
Теперь до Тюмени можно добраться только на личном автомобиле, на поезде или авиапутем, но с пересадкой в Сургуте, Нижневартовске или Ханты-Мансийске. На момент публикации на сайте перевозчика возможно оформить покупку билетов.
Отметим, что направление Омск-Тюмень было субсидированным. Это означает, что пассажиры могли летать по этому маршруту, приобретая билеты по сниженной цене.
Ранее Город55 писал об отмене единственного авиарейса в Киргизию. Перелетов до города Ош не планируется до середины лета. Вместе с тем Росавиация одобрила запуск международного рейса из Омска в Танзанию.