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Росавиация одобрила запуск рейса Омск-Занзибар

31 мая 2023, 12:59
Фото: Город55
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Разрешение получила авиакомпания «Azur Air».

Авиакомпания «Azur Air» получила разрешение на выполнение рейсов Омск-Занзибар (Танзания). Соответствующее решение опубликовали на сайте Росавиации.

Чартерный перевозчик «Azur Air» будет проводить 2 вылета в неделю. Кстати, в октябре 2021 года авиакомпания «Royal Flight» получила разрешение на запуск рейса из Омска на Занзибар. Однако перевозчик так и не провел ни одного рейса в ту сторону.

Напомним, недавно росавиация одобрила прямой рейс из Омска в Баку. Международный рейс будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

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#Ксения Карагодина#Омск#Рейсы#Авиакомпании#Авиакомпания#Разрешение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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