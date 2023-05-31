Росавиация одобрила запуск рейса Омск-Занзибар

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Авиакомпания «Azur Air» получила разрешение на выполнение рейсов Омск-Занзибар (Танзания). Соответствующее решение опубликовали на сайте Росавиации.
Чартерный перевозчик «Azur Air» будет проводить 2 вылета в неделю. Кстати, в октябре 2021 года авиакомпания «Royal Flight» получила разрешение на запуск рейса из Омска на Занзибар. Однако перевозчик так и не провел ни одного рейса в ту сторону.
Напомним, недавно росавиация одобрила прямой рейс из Омска в Баку. Международный рейс будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».