Осенью и зимой рейс будет один — по вторникам. Из Омска самолет будет вылетать в 17 часов, в Барнаул прибывать в 20 часов по местному времени. Вылет из Барнаула назначен на 20 часов 50 минут, в Омске пассажиры будут в 21 час 55 минут местного.

Минимальная стоимость билета составит 4700 рублей.