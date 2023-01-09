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Все на Алтай. Между Омском и Барнаулом появится авиасообщение

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
иллюстрация

С января появятся рейсы Омск — Барнаул

С 17 января появится авиасообщение между Омском и Барнаулом. Авиаперевозки будет осуществлять компания «ЮТэйр».

Авиакомпания «ЮТэйр» вводит новое направление из аэропорта Барнаула. О скором появлении авиасообщения между Омском и Барнаулом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Германа Титова. Первый рейс назначен на 17 января, время в пути составит два часа.

Осенью и зимой рейс будет один — по вторникам. Из Омска самолет будет вылетать в 17 часов, в Барнаул прибывать в 20 часов по местному времени. Вылет из Барнаула назначен на 20 часов 50 минут, в Омске пассажиры будут в 21 час 55 минут местного.

Минимальная стоимость билета составит 4700 рублей.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Барнаул#Самолет#Рейсы
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