Из бюджета Омской области на льготные авиабилеты распределили 165 млн рублей

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Между авиаперевозчиками распределили 165 миллионов рублей субсидии из бюджета Омской области, сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе регионального минтранса.
Заявки на получение средств подали 6 авиакомпаний, осуществляющих перелеты по субсидируемым маршрутам. В список попали следующие организации и направления:
Субсидируемые билеты — это льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсируют из федерального, либо региональных бюджетов, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных.
Омичи смогут приобрести льготные билеты на официальных сайтах перевозчиков, либо в авиакассах города.
Ранее Город55 сообщал, что из Омска запускают рейс в столицу Дагестана. Первый самолет в Махачкалу отправится 30 апреля.