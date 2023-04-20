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Из бюджета Омской области на льготные авиабилеты распределили 165 млн рублей

20 апреля 2023, 05:47
Фото: 1MI
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Деньги получили шесть авиакомпаний.

Между авиаперевозчиками распределили 165 миллионов рублей субсидии из бюджета Омской области, сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе регионального минтранса.

Заявки на получение средств подали 6 авиакомпаний, осуществляющих перелеты по субсидируемым маршрутам. В список попали следующие организации и направления:

  • «ЮТэйр» — осуществляет полеты в Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Тюмень;
  • «ЮВТ АЭРО» — осуществляет полеты в Абакан, Тобольск и Самару;
  • «Ред Вингс» — осуществляет полеты в Екатеринбург, Казань и Минеральные воды;
  • «КрасАвиа» — осуществляет полеты в Красноярск;
  • «Азимут» — осуществляет полеты в Уфу;
  • «Северный ветер» — осуществляет полеты в в Махачкалу.

Субсидируемые билеты — это льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсируют из федерального, либо региональных бюджетов, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных.

Омичи смогут приобрести льготные билеты на официальных сайтах перевозчиков, либо в авиакассах города.

Ранее Город55 сообщал, что из Омска запускают рейс в столицу Дагестана. Первый самолет в Махачкалу отправится 30 апреля.

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#Евгений Игишев#Авиакомпания#Авиабилеты#Рейс#Самолет#Общество#Экономика#Омская область#Омск
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