Грозы и жара. Что ждет омичей перед началом лета

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 08:00
Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется жарко: +23…+28 градусов днем. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Опасные погодные явления сохранятся в ночь на 30 мая.
Во вторник днем в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +28. Ожидаются небольшой дождь, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. Осадки продолжатся ночью.
В последний день весны воздух прогреется до +30 градусов. Местами пойдет небольшой дождь. Ветер стихнет: от 8 до 13 метров в секунду.
Отметим, по данным Обь-Иртышского УГМС, до 31 мая в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).