Грозы и жара. Что ждет омичей перед началом лета

Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется жарко: +23…+28 градусов днем. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Опасные погодные явления сохранятся в ночь на 30 мая.