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Грозы и жара. Что ждет омичей перед началом лета

28 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI
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В Омске ожидаются грозы и жара до +30 градусов

Синоптики предупреждают о ветре и дожде.

Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется жарко: +23…+28 градусов днем. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Опасные погодные явления сохранятся в ночь на 30 мая.

Во вторник днем в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +28. Ожидаются небольшой дождь, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. Осадки продолжатся ночью.

В последний день весны воздух прогреется до +30 градусов. Местами пойдет небольшой дождь. Ветер стихнет: от 8 до 13 метров в секунду.

прогноз погоды на три дняпрогноз погоды на три дня
прогноз погоды на три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, по данным Обь-Иртышского УГМС, до 31 мая в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

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