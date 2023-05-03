Солнце или дождь. Омичи рассказали, при какой погоде лучше работать

Почти половина жителей Омской области (48%), наоборот, не видят связи между погодой за окном и желанием работать. При этом, как показывают результаты исследований, чем больше человек зарабатывает, тем меньше обращает внимание на погоду. Сотрудники, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, чаще считают себя метеозависимыми, в отличие от респондентов, которые получают свыше 80 тысяч (46% против 32%).