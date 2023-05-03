Солнце или дождь. Омичи рассказали, при какой погоде лучше работать

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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37% омичей считают, что погода влияет на работоспособность. Исследование опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.
Почти половина жителей Омской области (48%), наоборот, не видят связи между погодой за окном и желанием работать. При этом, как показывают результаты исследований, чем больше человек зарабатывает, тем меньше обращает внимание на погоду. Сотрудники, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, чаще считают себя метеозависимыми, в отличие от респондентов, которые получают свыше 80 тысяч (46% против 32%).
35% омичей ответили, что ясная и солнечная погода благоприятствует рабочему настрою, тогда как каждый пятый сотрудник (20%) предпочитает трудится в плохую погоду. Опрошенные признались, что дождь, ветер и снег отбивают у них желание пойти на прогулку, а потому рабочий процесс становится более эффективным.
К слову, Омск вошел в десятку самых солнечных городов России. Рейтинг составил один из сервисов по бронированию отелей и гостиниц.