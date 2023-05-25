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В центре Омска на улице Бударина вновь заработал фонтан

25 мая 2023, 09:27
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Он будет радовать омичей ежедневно с 9 до 22 часов.

В Омске на улице Бударина с 25 мая вновь запустили фонтан. Он будет радовать омичей и гостей города в ежедневном режиме с 9:00 до 22:00. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства провели ревизию сухого фонтана: разобрали съемные части конструкции, убрали мусор, попавший внутрь, промыли и почистили форсунки, проверили исправность оборудования. В завершении заполнили свежей водой подземную чашу фонтана и вновь его запустили», — поделился градоначальник.

Ранее, здесь же, на улице Бударина отремонтировали скамейки в скейт-парке. Лавочки пострадали от рук вандалов в начале мая. На разгромленные конструкции обратили внимание неравнодушные омичи.

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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Фонтан#Благоустройство#Благоустройство города#Город#Омск
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