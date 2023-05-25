В центре Омска на улице Бударина вновь заработал фонтан

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Омске на улице Бударина с 25 мая вновь запустили фонтан. Он будет радовать омичей и гостей города в ежедневном режиме с 9:00 до 22:00. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства провели ревизию сухого фонтана: разобрали съемные части конструкции, убрали мусор, попавший внутрь, промыли и почистили форсунки, проверили исправность оборудования. В завершении заполнили свежей водой подземную чашу фонтана и вновь его запустили», — поделился градоначальник.
Ранее, здесь же, на улице Бударина отремонтировали скамейки в скейт-парке. Лавочки пострадали от рук вандалов в начале мая. На разгромленные конструкции обратили внимание неравнодушные омичи.