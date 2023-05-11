Не прошло и года. В центре Омска сломали скамейки в скейт-парке на Бударина

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
В центре Омска на улице Бударина в скейт-парке сломали несколько скамеек. Фото с разгромленными конструкциями опубликовали в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» сегодня, 11 мая.
«И года не прошло, а скейт парк на Бударина, силами недобросовестных горожан, приходит в не надлежащий вид. Ужасно что люди так относятся к вещам которые сделаны для их блага», — сообщил Городу55 омич Андрей Андрейкин.
Скейт-парк на улице Бударина открыли летом прошлого года. Бетонный комплекс насчитывает 10 фигур для отработки трюков, площадь парка составляет 2600 квадратных метров.
Ранее горожане забили тревогу, когда увидели, что на «Зеленом острове» разбирают скейт-парк. Он простоял на том месте порядка десяти лет. Пользователи соцсетей предположили, что его сносят. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин успокоил омичей и объяснил, что за работы там проводятся.