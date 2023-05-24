Омичу все по плечу. В скейт-парке на Бударина отремонтировали разгромленные скамейки

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Published Сегодня, 07:47
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В центре Омска на улице Бударина отремонтировали скамейки, пострадавшие от вандалов. Подробности сегодня, 24 мая, рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Толщина доски, из которой изготовлены эти скамейки, составляет 5 сантиметров. Каждая дощечка прикреплена к каркасу особым антивандальным способом. Однако же, как оказалось, фраза „омичу все по плечу“ разными людьми понимается по–разному. Кто-то ставит производственные и спортивные рекорды, а кто-то борется с городской средой», — рассказал градоначальник.
Напомним, на разгромленные скамейки в скейт-парке омичи обратили внимание 11 мая. В городских пабликах поднялась волна общественного негодования. Комментаторы обвиняли в поломанных скамейках юных скейтеров. Однако, подростков такие заявления возмутили. В ответ хейтерам, школьники провели на территории скейт-парка субботник, собрали несколько мешков мусора.
Ранее в мэрии рассказали, что на территории скейт-парка ведется круглосуточное видеонаблюдение, на нарушителей написали заявление в полицию.