Омичу все по плечу. В скейт-парке на Бударина отремонтировали разгромленные скамейки

Напомним, на разгромленные скамейки в скейт-парке омичи обратили внимание 11 мая. В городских пабликах поднялась волна общественного негодования. Комментаторы обвиняли в поломанных скамейках юных скейтеров. Однако, подростков такие заявления возмутили. В ответ хейтерам, школьники провели на территории скейт-парка субботник, собрали несколько мешков мусора.