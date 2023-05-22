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В Омске завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угнавшего авто

22 мая 2023, 10:10
Фото: Управление МВД России по Омской области
Алкотектор показал 0,736 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«За неправомерное завладение ВАЗом, стоимость которого потерпевший оценил в 120 000 рублей, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет», — уточнили в полиции.

Кроме того, школьник уже был судим за кражу. В итоге его привлекли к административной ответственности, а также передали информацию о его правонарушениях в инспекцию ПДН.

Напомним, что пьяный подросток ночью угнал машину «ВАЗ-2114». Однако спустя пару километров он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии школьнику понадобилась медпомощь.

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#Ксения Карагодина#ДТП с пострадавшими#ДТП#Школьники#Подросток#Пьяные водители#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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