В Омске завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угнавшего авто

Кроме того, школьник уже был судим за кражу. В итоге его привлекли к административной ответственности, а также передали информацию о его правонарушениях в инспекцию ПДН.



Напомним, что пьяный подросток ночью угнал машину «ВАЗ-2114». Однако спустя пару километров он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии школьнику понадобилась медпомощь.