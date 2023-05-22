В Омске завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угнавшего авто

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
«За неправомерное завладение ВАЗом, стоимость которого потерпевший оценил в 120 000 рублей, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет», — уточнили в полиции.
Кроме того, школьник уже был судим за кражу. В итоге его привлекли к административной ответственности, а также передали информацию о его правонарушениях в инспекцию ПДН.
Напомним, что пьяный подросток ночью угнал машину «ВАЗ-2114». Однако спустя пару километров он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии школьнику понадобилась медпомощь.