Погоня как в NFS. В Омске пьяный подросток пытался скрыться на иномарке от полиции

Полицейские заметили подозрительную машину около трех часов ночи в центре города на пересечении улиц Омской и Шебалдина. На требование остановиться водитель только увеличил скорость. Видео с погоней за нарушителем появилось в телеграм-канале Mash Siberia. Информацию Городу55 также подтвердили в Госавтоинспекции по Омской области.