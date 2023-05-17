Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Изображение материала

Погоня как в NFS. В Омске пьяный подросток пытался скрыться на иномарке от полиции

17 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске пьяный подросток за рулем иномарки устроил гонки с полицией

В салоне с ним находились трое друзей.

Вчера, 16 мая, в Омске задержали 17-летнего школьника. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, находился за рулем Nissan Sunny. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься.

Полицейские заметили подозрительную машину около трех часов ночи в центре города на пересечении улиц Омской и Шебалдина. На требование остановиться водитель только увеличил скорость. Видео с погоней за нарушителем появилось в телеграм-канале Mash Siberia. Информацию Городу55 также подтвердили в Госавтоинспекции по Омской области.

Нарушитель проехал через весь город, остановить его смогли только в поселке Конезаводский. В салоне также находились трое пассажиров 2004, 2005, 2006 годов рождения.

«На место задержания несовершеннолетнего водителя приглашена его мать. Она пояснила, что автомобиль принадлежит ей, но она не знала, что сын сел за руль машины», — добавили в Госавтоинспекции.

Далее с несовершеннолетним и его родителями будут работать инспекторы ПДН.

Видео: Госавтоинспекция Омской области

Еще одна погоня с участием несовершеннолетнего водителя произошла на этой неделе на улице Маяковского. Восьмиклассник пытался уехать от стражей правопорядка, но врезался в забор на улице Ленина.

В центре Омска ночью задержали восьмиклассника за рулем автомобиля
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полиция#Госавтоинспекция#Пьяный за рулем#Нетрезвый водитель#Пьяный водитель#Водитель#Происшествия#Город#Омская область#Омск#Видео
Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Вчера, 11:44
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
Сегодня, 05:07
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Сегодня, 05:51
Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом
Сегодня, 08:07
В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ
Сегодня, 04:29
Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие
Сегодня, 06:55