Погоня как в NFS. В Омске пьяный подросток пытался скрыться на иномарке от полиции

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Вчера, 16 мая, в Омске задержали 17-летнего школьника. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, находился за рулем Nissan Sunny. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься.
Полицейские заметили подозрительную машину около трех часов ночи в центре города на пересечении улиц Омской и Шебалдина. На требование остановиться водитель только увеличил скорость. Видео с погоней за нарушителем появилось в телеграм-канале Mash Siberia. Информацию Городу55 также подтвердили в Госавтоинспекции по Омской области.
Нарушитель проехал через весь город, остановить его смогли только в поселке Конезаводский. В салоне также находились трое пассажиров 2004, 2005, 2006 годов рождения.
«На место задержания несовершеннолетнего водителя приглашена его мать. Она пояснила, что автомобиль принадлежит ей, но она не знала, что сын сел за руль машины», — добавили в Госавтоинспекции.
Далее с несовершеннолетним и его родителями будут работать инспекторы ПДН.
Еще одна погоня с участием несовершеннолетнего водителя произошла на этой неделе на улице Маяковского. Восьмиклассник пытался уехать от стражей правопорядка, но врезался в забор на улице Ленина.