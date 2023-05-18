В Омске пьяный 17-летний подросток на автомобиле влетел в столб

Так, 16 мая пьяный подросток за рулем иномарки устроил гонки с полицией. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься. Нарушитель проехал через весь город, остановить его смогли только в поселке Конезаводский. В салоне также находились трое пассажиров 2004, 2005, 2006 годов рождения.