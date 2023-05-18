В Омске пьяный 17-летний подросток на автомобиле влетел в столб

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Published Сегодня, 05:44
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Накануне вечером, 17 мая, на улице Гашека автомобиль ВАЗ-2114 на скорости влетел в опору ЛЭП, сообщили в Госавтоинспекции по Омской области. Ранее фото и видео с места ДТП появились в социальных сетях.
За рулем находился 17-летний подросток, он не справился с управлениям. Как позже выяснили инспекторы, молодой человек был пьян. В результате ДТП, подростку понадобилась помощь врачей. Машина, скорей всего, восстановлению уже не подлежит.
На виновника аварии составили несколько протоколов. На место происшествия также вызвали мать подростка. Далее с ними будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.
Напомним, на этой неделе несовершеннолетние водители дважды попадали в криминальные хроники.
Так, 16 мая пьяный подросток за рулем иномарки устроил гонки с полицией. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься. Нарушитель проехал через весь город, остановить его смогли только в поселке Конезаводский. В салоне также находились трое пассажиров 2004, 2005, 2006 годов рождения.
Еще одна погоня с участием несовершеннолетнего водителя произошла на этой неделе на улице Маяковского. Восьмиклассник пытался уехать от стражей правопорядка, но врезался в забор на улице Ленина.