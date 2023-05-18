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Для омских промышленников выделили 44,5 млн рублей в виде грантов и субсидий

18 мая 2023, 10:37
Фото: Город55
Подробности рассказал Виталий Хоценко в социальных сетях
На помощь из бюджета смогут претендовать больше 10 предприятий.

Для поддержки промышленных предприятий Омской области выделили 44,5 млн рублей, 33 млн из которых из федерального бюджета. Об этом сегодня, 18 мая, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Продолжаем поддерживать омских промышленников. Сегодня утвердили порядок предоставления субсидий в виде займов и грантов. Теперь более 10 предприятий ежегодно смогут претендовать на помощь из областного бюджета. Мы получим не только новые рабочие места и виды промышленной продукции, но и прирост налоговых поступлений», — сообщил глава региона.

Также Хоценко анонсировал разработку еще двух программ для поддержки сельхозмашиностроения и легкой промышленности.

Ранее Город55 рассказывал, что в начале апреля на заседании правительства Омской области распределили 98,7 млн рублей из областного бюджета на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных районов. На каждый проект выделили до 2 млн рублей, в общей сложности финансирование получат авторы 70 проектов из 22 районов Омской области.

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#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Промышленность#Грант#Субсидия#Займ#Бизнес#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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