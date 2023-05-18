Для омских промышленников выделили 44,5 млн рублей в виде грантов и субсидий

Ранее Город55 рассказывал, что в начале апреля на заседании правительства Омской области распределили 98,7 млн рублей из областного бюджета на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных районов. На каждый проект выделили до 2 млн рублей, в общей сложности финансирование получат авторы 70 проектов из 22 районов Омской области.