Для омских промышленников выделили 44,5 млн рублей в виде грантов и субсидий

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
Для поддержки промышленных предприятий Омской области выделили 44,5 млн рублей, 33 млн из которых из федерального бюджета. Об этом сегодня, 18 мая, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Продолжаем поддерживать омских промышленников. Сегодня утвердили порядок предоставления субсидий в виде займов и грантов. Теперь более 10 предприятий ежегодно смогут претендовать на помощь из областного бюджета. Мы получим не только новые рабочие места и виды промышленной продукции, но и прирост налоговых поступлений», — сообщил глава региона.
Также Хоценко анонсировал разработку еще двух программ для поддержки сельхозмашиностроения и легкой промышленности.
Ранее Город55 рассказывал, что в начале апреля на заседании правительства Омской области распределили 98,7 млн рублей из областного бюджета на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных районов. На каждый проект выделили до 2 млн рублей, в общей сложности финансирование получат авторы 70 проектов из 22 районов Омской области.