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Грант

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2024
В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта
28 октября, 04:31
Студенты омского Политеха занялись разработкой хоррор-игры по народным сказкам
Студенты ОмГТУ получили грант на создание компьютерной игры по русским народным сказкам: игроков ожидает интерактивный «ужастик».
23 июля, 06:34
Фестиваль продолжается. В парке «Вокруг света» для омичей выступит группа RASA
10 июля, 06:45
Более 95 млн. Омская область выиграла грант от Росмолодежи на ремонт «Химика»
1 июля, 05:36
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
28 июня, 06:11
2022
Почти два десятка социальных проектов получили гранты от Омского НПЗ
9 марта 2022, 10:04

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