Жителям Омской области выделили почти 100 млн на реализацию инициативных проектов

Всего на конкурс проектов поступило 111 заявок, в декабре прошлого года завершился отбор. В числе заявок — детские и спортивные площадки, хоккейные коробки и стадионы, проекты по благоустройству общественных территорий и территорий, прилегающих к учреждениям культурной и спортивной сфер.