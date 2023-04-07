Жителям Омской области выделили почти 100 млн на реализацию инициативных проектов

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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На заседании правительства Омской области распределили 98,7 млн рублей из областного бюджета на реализацию инициативных проектов жителей муниципальных районов. На каждый проект выделили до 2 млн рублей, в общей сложности финансирование получат авторы 70 проектов из 22 районов Омской области.
Всего на конкурс проектов поступило 111 заявок, в декабре прошлого года завершился отбор. В числе заявок — детские и спортивные площадки, хоккейные коробки и стадионы, проекты по благоустройству общественных территорий и территорий, прилегающих к учреждениям культурной и спортивной сфер.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко положительно оценил практику инициативного бюджетирования и поручил не менее чем вдвое увеличить суммы финансирования инициативных проектов из областного бюджета. Конкурсный отбор инициатив на 2024 год планируется запустить в сентябре текущего года.