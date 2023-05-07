В Омске вандалы повредили памятник маршалу Жукову

Композиция представляет собой насыпанный холм на 11,5 метров, на вершине — бронзовая пятиметровая скульптуру Георгия Жукова. Конструкция сложная, поэтому рабочие приводили ее в порядок своими руками, нет возможности использовать спецтехнику. Отремонтировали и барьерное ограждение.