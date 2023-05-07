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В Омске вандалы повредили памятник маршалу Жукову

7 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Повреждения уже устранены.

Неизвестные повредили памятнику маршалу Жукову в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает мэрия. Сейчас постамент вымыли, конструкцию отремонтировали.

Композиция представляет собой насыпанный холм на 11,5 метров, на вершине — бронзовая пятиметровая скульптуру Георгия Жукова. Конструкция сложная, поэтому рабочие приводили ее в порядок своими руками, нет возможности использовать спецтехнику. Отремонтировали и барьерное ограждение.

Ранее мемориалы в Омске красили, белили, убирали территорию вокруг. До Дня Победы на местах высадят цветы и обновят гранитную крошку, поделились планами чиновники.

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#Вандализм#Памятник#День Победы#Общество#Происшествия#Город#Мэрия#Новости#Омск
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