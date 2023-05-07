В Омске вандалы повредили памятник маршалу Жукову

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Неизвестные повредили памятнику маршалу Жукову в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает мэрия. Сейчас постамент вымыли, конструкцию отремонтировали.
Композиция представляет собой насыпанный холм на 11,5 метров, на вершине — бронзовая пятиметровая скульптуру Георгия Жукова. Конструкция сложная, поэтому рабочие приводили ее в порядок своими руками, нет возможности использовать спецтехнику. Отремонтировали и барьерное ограждение.
Ранее мемориалы в Омске красили, белили, убирали территорию вокруг. До Дня Победы на местах высадят цветы и обновят гранитную крошку, поделились планами чиновники.