Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Сердце омичей разбито. Власти ищут вандала, пробившего дыру в арт-объекте

Сегодня, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

В омском сквере вандалы разбили арт-объект через 2 недели после открытия

В сквере «Рубиновая мечта» неизвестные проломили дыру в «сердце». Украшение официально представили омичам 27 декабря.

Омичи в соцсетях пожаловались на то, что кто-то проломил украшение сквера «Рубиновая мечта» в Октябрьском округе. Арт-объект «прожил» с открытия 2 недели. В сообществе «Омск ТВ» опубликовали фотографию разбитого сердца. Пресс-служба администрации Омска в комментариях сообщила, что виновных ищут:

«Здравствуйте, по данному инциденту проводятся оперативные действия с целью установления виновных лиц. В ближайшее время фигура будет демонтирована для проведения ремонтно-восстановительных работ. Надеемся, что впредь подобного не повторится и граждане будут бережно относиться к городским Арт-объектам», — отреагировали в мэрии.

Напомним, последний инцидент с разрушением новогодних скульптур на Малиновского произошел на Рождество. За зиму один только «Зимний Любинский» пострадал от рук вандалов дважды.

Фото: скриншот сообщества телеканал Омск ТВ
Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Город#Новости#Вандализм#Арт-объект#Сквер
Подпишитесь
Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»
Сегодня, 05:20
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Сегодня, 06:56
Жители пригорода Омска остались без воды до устранения аварии
Сегодня, 05:34
Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров
Сегодня, 07:14
Важно. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
Сегодня, 04:40
В Омске за 25 миллионов рублей отреставрировали фасад Дома купца Липатникова
Сегодня, 02:49