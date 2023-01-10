Сердце омичей разбито. Власти ищут вандала, пробившего дыру в арт-объекте

Омичи в соцсетях пожаловались на то, что кто-то проломил украшение сквера «Рубиновая мечта» в Октябрьском округе. Арт-объект «прожил» с открытия 2 недели. В сообществе «Омск ТВ» опубликовали фотографию разбитого сердца. Пресс-служба администрации Омска в комментариях сообщила, что виновных ищут:
«Здравствуйте, по данному инциденту проводятся оперативные действия с целью установления виновных лиц. В ближайшее время фигура будет демонтирована для проведения ремонтно-восстановительных работ. Надеемся, что впредь подобного не повторится и граждане будут бережно относиться к городским Арт-объектам», — отреагировали в мэрии.
Напомним, последний инцидент с разрушением новогодних скульптур на Малиновского произошел на Рождество. За зиму один только «Зимний Любинский» пострадал от рук вандалов дважды.