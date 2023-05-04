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В районе Омской крепости появятся дополнительные запреты на парковку

4 мая 2023, 11:15
Фото: Омский дептранс
Дополнительные знаки помогут предотвратить дорожные заторы.

В дептрансе сообщили, что в районе историко-культурного комплекса «Омская крепость» введут дополнительные запреты на парковку. Это нужно, чтобы предотвратить дорожные заторы.

В ближайшее время на улице Партизанской в районе строений № 20 и 20а появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

«Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков», — обратились к омичам в ведомстве.

При несоблюдении дорожных знаков водителей ждет административный штраф — 1,5 тысячи рублей. Кроме того, при наличии знака 8.24, автомобиль заберут на спецстоянку.

Фото: Департамент транспорта
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#Запрет#Парковка#Дорожные знаки#Общество#Город#Перекрытие дорог#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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