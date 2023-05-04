В районе Омской крепости появятся дополнительные запреты на парковку

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В дептрансе сообщили, что в районе историко-культурного комплекса «Омская крепость» введут дополнительные запреты на парковку. Это нужно, чтобы предотвратить дорожные заторы.
В ближайшее время на улице Партизанской в районе строений № 20 и 20а появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков», — обратились к омичам в ведомстве.
При несоблюдении дорожных знаков водителей ждет административный штраф — 1,5 тысячи рублей. Кроме того, при наличии знака 8.24, автомобиль заберут на спецстоянку.